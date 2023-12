F1: Presidente da FIA “otimista” sobre possível regresso da Índia ao calendário | AutoSport

O calendário da Fórmula 1 tem vindo a aumentar e em 2024 estão agendadas 24 provas, tendo sido recebido com alguma cautela por parte de pilotos e equipas. O interesse em receber um Grande Prémio é tão grande que vão surgindo rumores e notícias sobre o regresso ou estreia de alguns circuitos no mundial. Também a Índia parece estar em negociações para um possível regresso da Fórmula 1 ao país.

Este ano a Fórmula 1 apresentou uma estreia muito esperada e com interesse particular dos detentores dos direitos comerciais da competição: Las Vegas. Mas é conhecido o interesse da África do Sul em fazer voltar a competição ao circuito de Kyalami, por exemplo, enquanto algumas provas no continente europeu têm vindo a sentir pressão de perderem o seu lugar no calendário devido às conversações com outros palcos mundiais.

Sem fazer parte do calendário da Fórmula 1 desde 2013, a Índia organizou três Grandes Prémios, todos eles com triunfos de Sebastian Vettel, mas pode ter interesse em regressar. Segundo o Presidente da FIA Mohammed ben Sulayem, em declarações à publicação Gulfnews.com em Abu Dhabi, tiveram lugar conversações para a possível ida da competição ao Circuito Internacional de Buddh, depois do país ter recebido o mundial de monolugares elétricos da FIA, a Fórmula E, assim como organizou a MotoGP.

“Estou otimista”, explicou o Presidente da FIA, entidade que entrou em litígio com o governo de Uttar Pradesh, região onde está localizado o circuito internacional que recebeu a Fórmula 1, e que levou ao fim do GP da Índia. “As conversações estão em curso”.

O atual Presidente da Comissão Internacional de Karting da FIA, Akbar Ebrahim, pode desempenhar uma papel importante nesta matéria, uma vez que é, ao mesmo tempo, responsável máximo da ‘Federation of Motor Sports Clubs of India’, entidade que dirige o desporto motorizado na Índia. Sobre isso, Mohammed ben Sulayem esclareceu que “ele [Akbar Ebrahim] tem a experiência, a paixão e o ‘know-how’[…]. A Europa é muito importante para nós. Mas também o resto do mundo é importante. Por isso, estou otimista, mas as competições de formação na Índia também devem ser apoiadas”.

Dos circuitos que receberam a Fórmula 1 em 2023 (adicionando Xangai e Imola que por motivos diferentes não realizaram as provas este ano), apenas dois circuitos terminam o contrato com a Fórmula 1 em 2024: Suzuka e Silverstone. Sendo dois dos traçados com muito interesse, tanto para fãs, como para equipas e para a própria competição, uma vez que num deles “nasceu” o mundial de Fórmula 1 e o outro é palco da enorme festa organizada pela Honda, que se manterá como fornecedora de motores, é pouco provável que possam perder o seu espaço no calendário. No entanto, oito traçados terão que renovar contrato nos próximos tempos, terminando o atual em 2025. Há, porém, alguns avanços em relação a certos casos, como acontece com Monza e Imola e Las Vegas, cujo plano é receber a Fórmula 1 durante mais 10 anos.

Nada parece ser impossível desde que a Liberty Media tomou as rédeas da competição, por isso o regresso da Índia pode acontecer.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA