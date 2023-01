F1: Presidente da FIA contra “algumas reações adversas” sobre a Andretti/Cadillac | AutoSport

Mohammed ben Sulayem mostrou-se surpreendido por “algumas reações adversas” ao anúncio da parceria da Andretti Autosport com a Cadillac para se candidatarem a uma vaga para 11ª equipa da grelha da Fórmula 1. O Presidente da FIA reagiu nas suas contas privadas das redes sociais, afirmando ainda que se deve encorajar as entradas de fabricantes mundiais e estruturas bem estabelecidas no automobilismo “como a Andretti e outras” ao invés de tomadas de posições mais defensivas. O comentário do responsável máximo da FIA pode ser visto como uma resposta ao comunicado cauteloso publicado pela. Segundo, Mohammed ben Sulayem, “é surpreendente que tenha havido algumas reações adversas às notícias da Cadillac e Andretti Autosport. A FIA aceitou as entradas de organizações mais pequenas e bem sucedidas nos últimos anos. Deveríamos estar a encorajar as possíveis entradas de fabricantes globais como a GM e de equipas de corridas com história como a Andretti e outras. O interesse das equipas nos mercados em crescimento acrescenta diversidade e aumenta a atração pela Fórmula 1”.

Na quinta-feira, a Andretti anunciou a sua intenção de entrar na Fórmula 1 com o apoio da General Motors através da Cadillac, depois de Mohammed Ben Sulayem ter aberto o processo para receber declarações de interesse por parte de estruturas que queriam entrar na competição.