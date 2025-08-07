F1: Presidente da Ferrari reforça confiança em Fred Vasseur

Fred Vasseur, permanecerá ao leme dos destinos da equipa de F1 da Ferrari, com um contrato plurianual, pondo fim às especulações sobre a sua demissão. Apesar das críticas recentes à forma da equipa, o presidente da Ferrari, John Elkann, elogiou a liderança de Vasseur e reforçou a importância da estabilidade e da confiança dentro da equipa.

Elkann explicou que a continuidade e as relações internas sólidas são fundamentais para o sucesso a longo prazo na Fórmula 1.

“Trabalhamos muito bem com o Fred e, quando se trabalha bem, é importante continuar”, disse ele. “A realidade é que, com base nestes anos, todos queremos construir mais e sabemos que, na Fórmula 1, o que realmente precisamos é de envolvimento, confiança e garantir que o tempo está do nosso lado. A evolução natural da relação com o Fred, tem sido muito forte e palpável. É visível na Ferrari, apenas pela importância de como a estabilidade tem um grande impacto nos resultados. É realmente isso que todos nós queremos.”

Falando no Grande Prémio da Hungria, Elkann salientou a necessidade de reorganizar e energizar a equipa durante as férias de verão. Apontou que o sucesso passado da Ferrari sempre veio do esforço coletivo, não do brilhantismo individual, e reiterou o compromisso da equipa em voltar a vencer através da união e da colaboração.

“É a última corrida da primeira parte da temporada, por isso é um bom momento para estar aqui com a equipa. É um bom momento para refletir sobre o que foi um início difícil e, mais importante ainda, para lançar as bases certas para a segunda parte da temporada e garantir que todos vão descansar, o que é necessário, para regressarem com força total nos Países Baixos.”

Foto: Philippe Nanchino /MPSA