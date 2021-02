F1: Preparativos para o GP do Mónaco arrancaram

Desde o GP de Singapura, 2019, que a Fórmula 1 não corre num circuito citadino, mas pelos vistos a pandemia está a abrandar o suficiente para que inclusivamente seja possível realizar todas as provas citadinas de F1. Logicamente, com o Mónaco à cabeça, que o ano passado não se realizou, pela primeira vez desde 1954. Apesar das várias restrições de viagens em todo o mundo, a F1 está a trabalhar no pressuposto que se vão realizar os circuitos citadinos: “Definimos os detalhes do calendário de 2021 e não há outras alterações. A sugestão de que as corridas citadinas não se realizarão está completamente errada”.

Apesar dos últimos rumores que circularam, O Automóvel Clube de Mónaco já confirmou a realização da sua prova, o GP do Mónaco de Fórmula 1, bem como o Grande Prémio Mónaco Histórico (23-25 de Abril de 2021) e a EPrix do Mónaco (8 de Maio de 2021)”. Já foi também anunciado o início dos trabalhos de construção das estruturas de apoio da pista.