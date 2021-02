F1: Preparação de Mick Schumacher afetada pela COVID 19

Mick Schumacher vai estrear-se na F1 mas não está a fazer a preparação que certamente desejaria. A pandemia continua a afetar os planos para o arranque da nova época e o jovem alemão não é exceção.

“Devido à situação da COVID, não posso fazer muito mais do que treinar”, disse ele esta semana à Sky Sport Deutschland. “A minha preparação está a correr bem no plano físico e sinto-me pronto. Infelizmente, ainda não consegui viajar para Inglaterra para me juntar à equipa, o que teria acontecido muitas vezes num ano normal”, acrescentou ele. “Espero que haja uma oportunidade nos próximos dias”.

“É importante que comuniquemos muito sobre o início da época e que todas as diferentes partes se juntem, que toda a preparação corra como deve ser”.

Entretanto, mesmo o tempo no simulador da Ferrari em Maranello está a revelar-se elusivo. “É difícil para nós entrar em Itália, mas é claro que é muito mais fácil do que em Inglaterra. Há alguns testes a serem feitos, mas o simulador de lá é muito utilizado pelos pilotos de corrida da Ferrari. Basicamente tenho os dias que sobram”.

Questionado sobre o que esperava das suas primeiras idas para a pista com a equipa, Schumacher reconheceu que seria mais para se familiarizar com a sua nova situação do que procurar resultados.

“Penso que quando as primeiras três ou quatro corridas terminarem, teremos uma boa visão geral de toda a situação e do que temos de melhorar”, previu Schumacher. “Vamos ter de esperar um pouco para ver o que as corridas dizem”, acrescentou. “Então provavelmente serei capaz de responder melhor à pergunta. No final, vou concentrar-me em mim próprio e tentar fazer o melhor que posso”.