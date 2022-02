F1 prepara-se para o 5G: a forma de assistir a Grandes Prémios vai mudar (mesmo) muito… | AutoSport

A Fórmula 1 é a disciplina de topo do desporto automóvel, e como todos sabemos, as suas imagens são na maioria das vezes altamente emocionantes, mas a transmissão de conteúdos por parte da F1 está balizada nos limites da tecnologia, pois o que pode ser colocado cá fora é imenso, muito mais do que vemos hoje em dia.

Nesse contexto, a massificação do 5G vai dar uma grande ajuda no que à experiência dos adeptos diz respeito, e nesse contexto a Fórmula 1 anunciou recentemente uma parceria com a organização sem fins lucrativos no Reino Unido, a Digital Catapult, para explorar a utilização de 5G nos seus eventos.

Como parte desse acordo, a Fórmula 1 vai trabalhar em conjunto com a Digital Catapult, de modo a tornar a experiência dos adeptos bem diferente da atual ao verem a Fórmula 1.

Sabe-se que o 5G é uma tecnologia que irá transformar e impactar enormemente as experiências de eventos a nível global, e a F1 quer estar na vanguarda disso.

Não é só a F1 que os está a fazer logicamente, pois os pesos pesados da indústria de eventos, também no desporto, estão a virar a sua atenção para a forma como as tecnologias avançadas podem levar os seus eventos para o próximo nível. Quer um exemplo? Imagine que com uns óculos de realidade virtual, pode seguir as corridas como se estivesse no circuito e com ‘autorização’ para entrar onde quiser. Imagine que a F1 tem centenas de câmaras ou webcams de alta qualidade em centenas de pontos do circuito, isso pode ser seguido pela TV ou com uma experiência ainda mais imersiva. Uma coisa é certa: a experiência de ver desporto vai mudar muito nos próximos anos, e é o empreendedorismo da comunidade start-up que está a pensar e desenvolver novas soluções para o sector dos eventos. Só dizemos uma coisa: sejam bem vindos à F1…