F1 prepara-se para mudar (novamente) o formato Sprint | AutoSport

A Fórmula 1 está em conversações com as equipas e quase de certeza vai ser feita nova alteração no formato dos fins de semana de Grandes Prémios, uma vez que há situações que não foram pensadas na altura e que estão a causar dificuldades não só nas equipas como também nos adeptos ‘não-hardcore’, que não sabendo tão bem os meandros das regras da F1 se sentem confusos com uma qualificação de sexta-feira que serve para a corrida de domingo, e um dia de sábado com outra qualificação que ordena a grelha para a corrida Sprint.

A ideia é dar mais lógica ao formato, e a primeira medida deverá passar pelo regresso da qualificação para o Grande Prémio de domingo ao seu horário habitual de sábado à tarde, com a corrida de sprint a realizar-se no sábado de manhã. O Shootout para a corrida de sprint realizar-se-ia na sexta-feira à tarde. Basicamente é trocar as qualificações para não causar tanta confusão. Dessa forma, o formato seria bem mais simples de perceber…