F1 preocupada com o calendário… pós Europa | AutoSport

Os responsáveis da Fórmula 1 temem que na parte final da época, depois de realizado o GP da Turquia, no início de outubro, o calendário possa ser afetado face aos planos existentes. Neste momento, vários Grandes Prémios estão ameaçados de cancelamento devido ao coronavírus, e isso, naturalmente, preocupa. Comparativamente ao ano passado, a F1 tem conseguido realizar os Grandes Prémios sem grandes constrangimentos. Até aqui apenas o Grande Prémio do Canadá foi vítima da pandemia, numa corrida trocada pela realização dum segundo GP na Áustria, tal como sucedeu na época passada.

Como se sabe, as corridas de Singapura, inicialmente previstas para 3 de outubro, e Melbourne (21 de novembro) tiveram de ser canceladas. Singapura foi trocada pela Turquia, a forma como vai ser substituído o Grande Prémio da Austrália ainda não é clara, pois há mais corrida que podem ‘cair’.

Sobre o GP do Japão haverá uma decisão brevemente, até 10 de agosto, mas os sinais não são bons: a corrida do WEC em Fuji (24 de setembro) já foi cancelada, bem como a corrida de MotoGP em Motegi (3 de outubro). Se a F1 for a Suzuka, quase de certeza que será sem público. Tudo agora depende da evolução da pandemia pois o governo japonês não facilita em nada.

Se não houver Japão, Austin pode ter uma segunda corrida uma semana antes, a 17 de outubro, passado a haver três corridas seguidas, duas nos EUA e outra no México.

Depois disso, o único problema pode ser o Brasil, que está com regras rigorosas de quarentena para os visitantes, e o tempo de quarentena para os visitantes que chegam ao Brasil é um grande problema para a F1. Neste contexto, a corrida brasileira pode ser adiada uma semana e daí a F1 vai para o Médio Oriente, havendo a data de 21 de novembro em aberto. Arábia Saudita está prevista para 5 de dezembro e Abu Dhabi, fecha a época a 12 de dezembro.

A data de 21 de novembro pode ser ocupada com uma corrida no Qatar ou um segundo GP do Bahrein.