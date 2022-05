F1: Preocupações ambientais de Sebastian Vettel provocam dúvidas sobre futuro da carreira | AutoSport

Sebastian Vettel admitiu ontem que as suas preocupações ambientais levam a que se questione sobre o futuro da sua carreira na Fórmula 1.

O piloto foi convidado do programa “Question Time“ da BBC e quando questionado se ser piloto de Fórmula 1 quando tem chamado a atenção para a crise energética e climática fazia de si um hipócrita, Vettel admitiu que sim e que é uma questão que coloca a si próprio todos os dias.

“Faz, há perguntas que faço a mim próprio todos os dias. Não sou um santo. Estou muito preocupado quando se trata do futuro, por isso estes tópicos quando se trata de energia, dependência energética e para onde vamos no futuro”.

O piloto alemão da Aston Martin afirmou que se sente dividido entre a sua paixão por pilotar e as preocupações ambientais. “Há certas coisas que estão sob o meu controlo, e certas coisas não estão. É a minha paixão pilotar um carro, e eu adoro-o. E cada vez que entro no carro, adoro. Quando saio do carro, claro que também estou a pensar, ‘será isto é algo que devemos fazer? Viajar pelo mundo, desperdiçar recursos?´”.

No programa do canal britânico, Sebastian Vettel ainda respondeu a perguntas do público presente no estúdio sobre o Brexit e as quebras das regras da quarentena por membros do governo britânico, questões prementes na sociedade britânica.