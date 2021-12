F1: Prémios DHL para Lewis Hamilton e Red Bull | AutoSport

Lewis Hamilton venceu o seu sexto prémio DHL Fastest Lap desde 2014, atribuído ao piloto com o maior número de voltas mais rápidas durante a época. Amna Al Qubaisi entregou o troféu, sendo a primeira mulher dos Emirados Árabes Unidos piloto de corridas. Al Qubaisi, que abriu novo terreno como uma mulher árabe no desporto motorizado, classificou-se em 19º lugar na classificação geral do Campeonato Asiático de F3 de 2021, como membro da Team Abu Dhabi Racing da PREMA.

Època Piloto Equipa Voltas mais rápidas 2021 Lewis Hamilton Mercedes 6 2020 Lewis Hamilton Mercedes 6 2019 Lewis Hamilton Mercedes 6 2018 Valtteri Bottas Mercedes 7 2017 Lewis Hamilton Mercedes 7 2016 Nico Rosberg Mercedes 6 2015 Lewis Hamilton Mercedes 8 2014 Lewis Hamilton Mercedes 7 2013 Sebastian Vettel Red Bull 7 2012 Sebastian Vettel Red Bull 6 2011 Mark Webber Red Bull 7 2010 Fernando Alonso Ferrari 5 2009 Sebastian Vettel Red Bull 3 2008 Kimi Räikkönen Ferrari 10

A Red Bull Racing Honda recebeu o prémio para o pit stop mais rápido da época com um tempo vencedor de 1,88 segundos – o quarto título consecutivo da equipa. Durante o calendário sem precedentes de 22 corridas em 2021, a equipa da Red Bull Racing Honda conseguiu a paragem mais rápida 13 vezes, incluindo três vitórias consecutivas no Qatar, Arábia Saudita e Abu Dhabi para encerrar a época. Em 2021, Max Verstappen beneficiou da paragem nas boxes mais rápida onze vezes, com o companheiro de equipa Sergio Pérez a desfrutar da paragem mais rápida duas vezes. A Equipa Red Bull foi também a única equipa a fazer a paragem mais rápida em menos de dois segundos, o que este ano conseguiu por cinco vezes.