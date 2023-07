F1: Prémio ‘Grand Slam’ nas corridas Sprint em 2024, e mais possíveis mudanças | AutoSport

Segundo o Motorsport, a F1 está a ponderar uma espécie de prémio ‘Grand Slam’ nas corridas Sprint em 2024. Estas devem voltar a ser seis, tal como este ano, mas o CEO da F1, Stefano Domenicali, revelou ao Motorsport que surgiu a ideia de atribuir a qualquer piloto que consiga vencer tudo no mesmo fim de semana, pole position e as vitórias no sprint como no Grande Prémio, receba um prémio principal: “Há uma proposta para os pilotos que conquistarem as duas poles e as duas vitórias no fim de semana poderem ser reconhecidos com algo extra, que represente bem o que alcançaram.” Em cima da mesa não estão mais pontos, mas sim um troféu especial ou outra recompensa. Paralelamente, irá discutir-se em Spa, aquando da próxima reunião da Comissão da F1, possíveis mexidas no formato dos fins-de-semana de sprint. Pneus, outras regras, ou mesmo a forma como tudo se disputa. A ideia é dar uma melhor dinâmica para a corrida de domingo. Uma das ideias é: qualificação de sexta-feira ‘dá’ grelha para a sprint, que seria disputada sábado de manhã e à tarde a qualificação para o Grande Prémio. Tudo independente. Vamos ver o que sucede.