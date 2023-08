F1: Poucas hipóteses de regresso para Mick Schumacher, segundo Peter Bayer | AutoSport

Mick Schumacher perdeu o lugar na Haas no final da temporada passada, encontrando na Mercedes uma nova função que lhe dá algum ânimo para poder regressar ao pelotão da Fórmula 1. No entanto, o novo CEO da AlphaTauri, Peter Bayer, considera difícil que o agora piloto de reserva da Mercedes possa assumir de novo o papel de piloto principal sem ter mais tempo de condução.

Peter Bayer foi visto no paddock a conversar com a empresário que gere a carreira de Mick Schumacher, sendo este o mote para alguns rumores sobre a possibilidade do piloto alemão assumir um lugar na AlphaTauri, equipa que ainda não tem uma dupla fechada para a próxima temporada. O próximo CEO da estrutura italiana explicou à publicação Motorsport-magazin.com que conhece Sabine Kehm desde o tempo em que trabalhou na FIA com Jean Todt e as suas conversas não seriam sobre Schumacher.

Mesmo que surja a hipótese para o piloto alemão na AlphaTauri, Peter Bayer vê um grande desafio ao seu regresso ao pelotão como piloto principal. “Como é que ele pode provar que é rápido? disse Peter Bayer durante a mesma entrevista. “Se Toto [Wolff] não o colocar no carro uma vez, vai ser difícil para Mick”.

Para o próximo responsável máximo da AlphaTauri, mais tempo em teste permitiria a Schumacher colocar-se como potencial piloto para qualquer equipa na próxima época, dando como exemplo o teste de Daniel Ricciardo no Red Bull RB19 em Silverstone que terá convencido a equipa que seria um bom substituto para Nyck de Vries.

Para uma potencial vaga a ser preenchida na equipa italiana, Bayer afirmou que “temos um grande grupo de jovens talentos que estamos a observar”, acrescentando que, “que nosso foco está mesmo no próprio grupo de talentos”, fazendo referência aos pilotos da Red Bull Junior Team. Ainda assim, admitiu que outro piloto, fora da equipa de jovens pilotos, pode ter alguma hipótese. “Nunca se sabe neste desporto”, concluiu.