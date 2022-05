F1: Pouca vontade de aceitar uma 11ª equipa | AutoSport

Com a reestruturação que a F1 sofreu e com a valorização das equipas graças ao novo modelo instituído no mais recente Pacto de Concórdia, quem está na F1 está bem e não tem muita vontade de deixar entrar outras equipas. É válido para a maioria das estruturas e até para a própria F1, cujos responsáveis parecem com pouca vontade de aceitar uma nova equipa.

A 11ª equipa está encontrada. É a Andretti de Michael Andretti que tem dito aos quatro ventos que tem tudo preparado para entrar, com um projeto sério, e que apenas aguarda a luz verde da FIA. Mario Andretti disse que a equipa do filho estará na grelha em 2024. Mas oficialmente essa perspetiva parece algo remota.

Greg Maffei, chefe da Liberty Media, detentora dos direitos da F1, afirmou que as dez equipas atuais estão contratualizadas com a F1 e que há pouca vontade de receber uma 11ª equipa:

“Historicamente, havia até 15 ou 20 equipas na grelha”, disse ele à Bloomberg. “Desceu para 10 quando entrámos no desporto. A Manor, que era a 11ª equipa, entrou em liquidação judicial no Reino Unido, entrou em insolvência e foi vendida por uma libra. Agora a equipa do fundo da tabela, porque estão todas franchisadas, vale no mínimo 400 milhões de dólares, talvez mais. E penso que estão a ser discutidos números que podem chegar a mil milhões de dólares ou 2 mil milhões de dólares para uma equipa. Isso atraiu o investimento, atraiu interesse. Há um potencial que podemos aumentar as equipas ao longo do tempo”, disse ele. “Não creio que seja uma necessidade premente. Há muitas pessoas que gostariam que o fizéssemos. A maioria delas quer aderir, mas nós não sentimos essa necessidade. Há alguns lugares que não têm mais de 10 garagens. Assim, o seu desafio é literalmente em torno da dinâmica que já existe em adicionar uma 11ª equipa na pista”.