F1: Possível regresso de Michael Masi incomoda a Mercedes | AutoSport

Mohammed ben Sulayem deu recentemente uma entrevista e deixou aberta a porta do regresso de Michael Masi. O polémico diretor de corrida que foi afastado depois da final de Abu Dhabi de 2021 poderá regressar, segundo o presidente da FIA.

Em entrevista ao Sportsmail, ben Sulayem disse de forma clara que a porta está aberta para Masi:

“Eu não me livrei do Michael. Ele tinha uma sobrecarga de trabalho – delegado de segurança, bem como director de corrida. Ele cometeu um erro. Não é como se tivéssemos dito que é o fim de Masi na FIA. Não faço esse tipo de coisas. Mesmo as pessoas que não votaram em mim, eu abraço-as. Não pensamos em indivíduos. Pensamos na própria operação. Não conheço muito bem o Michael. A decisão [de despedi-lo] foi tomada pelo Conselho Mundial. Foi um erro humano da parte de Michael. Falei com ele há dois dias’, revelou Ben Sulayem. “Não tenho nenhum problema pessoal (com ele). Eu não odeio ninguém. O Michael está lá e podemos usá-lo. Eu não disse que nos estávamos a livrar dele. Eu disse que podíamos usá-lo. Estamos abertos a tudo. A nossa estrutura de corrida estava errada em termos de organização. E embora tenhamos trazido dois novos diretores de corrida , eu não diria que já acertamos Precisamos de limar as arestas. Gostaria de ver um mínimo de três diretores de corridas, idealmente até ao início do próximo ano”.

Estas declarações terão caído mal na estrutura Mercedes e alguns rumores dão conta de uma reunião de emergência das chefias da equipa sobre o tema. Lewis Hamilton também não terá ficado agradado. Recordamos que Masi foi alvo de muitas críticas por parte da Mercedes depois da final de Abu Dhabi.