F1: Possibilidade de chuva anima Max Verstappen

O GP da Estíria, a segunda ronda em Red Bull Ring, poderá ser apimentada com a chegada da chuva. Max Verstappen mostra-se contente com essa possibilidade.

A chuva ameaçou o início do fim de semana passado, mas o sol e as temperaturas altas tomaram conta da qualificação e da corrida. Para este fim de semana a meteorologia deverá ser mais cinzenta, com previsão de chuva, o que agrada a Max Verstappen.

Citado pelo Crash.net, Verstappen disse: “Estou ansioso para voltar a correr na mesma pista neste fim de semana e é uma boa oportunidade para entender melhor o carro. O que descobrimos não foi perfeito no fim de semana passado e podemos melhorar esta semana. Na mesma pista, poderemos fazer uma comparação direta, dependendo do clima, e espero que possamos fazer melhor dessa vez.”

“Parece que pode chover esta semana e não tenho certeza de que alguém sabe o quão competitivo é no molhado com estes carros novos, então isso pode ser interessante. Eu gosto de guiar no molhado, não me importo, mas para ser rápido é preciso que o carro e o piloto estejam a 100%.”