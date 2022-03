F1: Portimão terá vantagem para receber prova em 2022 | AutoSport

A crise na Ucrânia e o cancelamento do GP da Rússia abriram uma vaga no calendário da F1 que os responsáveis pretendem preencher com alguma brevidade. É verdade que a prova está marcada apenas para setembro, mas a vontade da F1 é despachar este dossier o quanto antes. A Turquia começou por ser referida como a pista com mais probabilidades de receber a prova, no entanto a hipótese Portimão começa a ganhar força. Paulo Pinheiro confirmou que está em negociações com a F1 e recentemente, a RTL noticiou que o Autódromo Internacional do Algarve estará agora na “pole position” para garantir a vaga, segundo fontes da emissora.

A pista é uma das favoritas dos fãs, dos pilotos e o carrocel português pode voltar a receber a F1, desta vez num cenário completamente diferente, com a pandemia agora a entrar numa nova fase. A confirmar-se este cenário, pode ser a primeira vez que a F1 verá o público português em todo o seu esplendor. Para já, três pistas parecem estar no topo das prioridades. Portimão, Qatar e Istambul.