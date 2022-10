F1: Portimão recebe teste da Pirelli em dezembro | AutoSport

Portimão vai voltar a receber um teste, desta feita com a Pirelli a vir até ao Autódromo Internacional do Algarve para preparar a próxima época.

O comentador Sport Tv João Carlos Costa avançou na transmissão do GP do Japão que a Pirelli virá a Portimão testar. 14 e 15 de dezembro são as datas escolhidas do teste que será feito à porta fechada, como habitualmente. A AlphaTauri está confirmada, mas pode haver segunda equipa. A Alfa Romeo irá testar em Paul Ricard a 3 e 4 de dezembro. Jerez deverá também receber um teste em janeiro com equipas a definir.