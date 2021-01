F1: Portimão poderá ser confirmado em breve

Os rumores da entrada de Portimão no calendário de 2021 são cada vez mais fortes e a confirmação poderá chegar em breve.

A publicação Auto, Motor und Sport noticiou que a vaga que ainda existe no calendário será preenchida por Portimão. No entanto, algumas corridas estão ainda em preparação.

De facto, há ainda um lugar em aberto que ainda não foi anunciado. Portimão parece ser o candidato mais provável para preencher este lugar. De acordo com a fonte alemã, esta corrida será anunciada como a segunda corrida europeia.

No entanto, há também outras corridas em preparação. Segundo a publicação, o Mónaco tem até meados de Maio para determinar se a corrida pode ir em frente. Tal como na Austrália, o Mónaco tem um problema para organizar tudo no tempo devido tal como as corridas em Baku e Canadá e estão em dúvida se podem ter lugar nas circunstâncias atuais.