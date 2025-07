F1: Portas da Ferrari parecem estar fechadas para Christian Horner

Christian Horner, recentemente demitido do cargo de diretor da equipa Red Bull após 20 anos, tem sido associado a um possível regresso à Fórmula 1 com a Ferrari ou a Alpine. No entanto, de acordo com o Corriere della Sera, o interesse da Scuderia em Horner esmoreceu. As controvérsias fora das pistas que o envolvem, incluindo tensões com o grupo de Max Verstappen e uma investigação interna passada na Red Bull deixam a Ferrari com menos vontade em contratar o britânico.

A Ferrari está insatisfeita com o seu desempenho em 2025 sob o comando de Fred Vasseur, especialmente depois que a chegada de Lewis Hamilton não conseguiu melhorar os resultados. A equipa está atualmente atrás da McLaren por 238 pontos, um retrocesso significativo em relação à sua competição acirrada em 2024.

Embora a liderança de Horner tenha ajudado a Red Bull a garantir oito títulos de pilotos e seis de construtores, a Ferrari parece relutante em contratar uma figura controversa e polémica.