F1: Porsche pondera entrada, se gostar dos novos motores

É um rumor cíclico, mas que poderá ganhar alguma força nos próximos tempos e que mostra a importância que tem a escolha da nova unidade motriz para a F1.

A Porsche e o Grupo Volkswagen considerariam entrar na Fórmula 1 se o próximo regulamento de motores, que deverá ser introduzido em 2025, promover combustíveis sustentáveis. A BBC citou o vice-presidente da Porsche Motorsport, Fritz Enzinger, como dizendo que seria “de grande interesse se os aspetos da sustentabilidade – por exemplo, a implementação dos combustíveis sintéticos” desempenhassem um papel. Caso estes aspetos sejam confirmados, iremos avaliá-los em pormenor no seio do Grupo VW e discutir outras medidas”, disse ele. “A Porsche e a Volkswagen AG estão a observar os regulamentos em constante mudança em todas as categorias relevantes em todo o mundo. Este é também o caso no que diz respeito ao novo regulamento emergente do motor e da transmissão para a Fórmula 1 a partir de 2025”, acrescentou Enzinger.

Não é a primeira vez que grandes marcas surgem associadas à F1 e no tempo da introdução das atuais unidades híbridas, pensava-se que estas poderiam atrair novas concorrentes, algo que não se materializou da forma pretendida pois apenas a Honda entrou e já está de saída. A F1 tem jogado bem as suas cartas e a diminuição dos custos com o limite orçamental tornou a competição muito mais interessante. Mas a questão dos motores é sensível ainda e é necessária uma unidade mais barata, menos complexa mas que seja relevante. Se a F1 acertar podemos ver um aumento ainda maior do interesse de outras marcas na F1.