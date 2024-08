F1: Porsche não tem planos para regresso

A Porsche confirmou que não tem planos para o regresso à Fórmula 1, colocando um ponto final na possibilidade da marca alemã poder ter um projeto para esta disciplina.

Segundo o vice-presidente para o automobilismo da Porsche, Thomas Laudenbach, a marca encerrou definitivamente qualquer possibilidade de envolvimento na Fórmula 1.

Existiu um período de considerável interesse e negociação por parte da Porsche, particularmente com a Red Bull Racing. Em 2022, a Porsche estava em conversações avançadas para entrar na F1 através de uma parceria com a Red Bull, podendo comprar 50% da equipa austríaca e da sua nova divisão de unidades motrizes. No entanto, estas negociações acabaram por fracassar em setembro desse ano, levando a Red Bull a optar pela parceria técnica com a Ford, alguns meses depois.

Na altura, a Porsche continuou a afirmar que a Fórmula 1 seria atrativa, deixando a porta aberta para um potencial envolvimento futuro, especialmente com os regulamentos de 2026, que foram projetados para serem mais inclusivos e atraentes para novos fabricantes e que tiveram em conta o interesse de Audi e da Porsche.

Laudenbach admitiu ao Motorsport.com que os atuais projetos da Porsche no automobilismo são “perfeitos”, explicando que a F1 “está fora de questão”, não estando a marca a gastar “qualquer energia nisso”.

O responsável acrescentou que a Porsche está apenas concentrada no presente cenário. “Estamos bem ocupados e extremamente satisfeitos com o que fazemos”, disse Laudenbach. “Estamos envolvidos fornecer os clientes, desde track days, GT4, troféus monomarca até às corridas profissionais de GT. Além disso, estamos a correr nas duas mais importantes competições de resistência – o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) e o SportsCar Championship do IMSA – com o nosso parceiro Penske.” Ao mesmo tempo, e uma vez que a eletrificação “é muito importante” para a Porsche, a marca está envolvida no Campeonato do Mundo de Fórmula E, “que é a única série totalmente elétrica a um nível elevado”, explicou o responsável.

As recentes declarações de Laudenbach deixaram claro que a Porsche encerrou decisivamente o capítulo de qualquer potencial envolvimento na Fórmula 1, ao mesmo tempo que afastou o cenário de possível presença da marca na IndyCar Series.