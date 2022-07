F1: Porque Oscar Piastri ainda não assinou pela Williams? | AutoSport

Oscar Piastri é um dos jovens pilotos mais promissores dos últimos anos. O australiano da Academia Alpine aguarda pacientemente pela sua oportunidade, depois de ter vencido a F3 e a F2 em anos consecutivos, tal como fizeram Charles Leclerc e George Russell. Piastri parece ter uma vaga reservada na Williams, mas o seu manager, Mark Webber, parece estar com outras ideias e tudo depende de outro australiano… Daniel Ricciardo.

Segundo Ted Kravitz, repórter da Sky Sports F1, Webber terá aconselhado Piastri a não assinar já pela Williams, equipa que parece pronta a despachar Nicholas Latifi, e que o jovem australiano deveria esperar para ver o que aconteceria do lado da McLaren. A situação de Ricciardo na McLaren é periclitante e Piastri poderia lucrar do azar do seu compatriota. Por isso, Piastri está a aguardar por novidades da McLaren, antes de se comprometer com a Williams, o que parece o cenário mais provável. Mas Piastri prefere manter as opções em aberto e entrar na McLaren daria logo um mundo mais amplo de possibilidades.