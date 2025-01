F1: Porque Nico Hulkenberg não chegou mais longe? Nico Rosberg dá a resposta

Nico Rosberg acredita que a falta de “inteligência social” e a tendência de Nico Hulkenberg para “queimar pontes” com os diretores de equipa prejudicaram a sua carreira na Fórmula 1, apesar do seu talento.

Rosberg considera “inacreditável” que Hulkenberg, outrora considerado uma das melhores promessas nas categorias júnior, detenha o recorde de maior número de corridas de F1 (227 até agora) sem um lugar no pódio.

As oportunidades perdidas por Hulkenberg, como a pole position no Brasil em 2010 e o Grande Prémio da Alemanha de 2019, evidenciam o seu potencial não realizado. Embora Rosberg reconheça os fortes desempenhos de Hulkenberg em qualificação e o seu ressurgimento na Haas, sugere que a inconsistência na corrida e os problemas de relacionamento com responsáveis de equipa limitaram as suas hipóteses em equipas de topo.

“É inacreditável que Nico Hulkenberg nunca tenha subido ao pódio”, disse Rosberg à Sky Sports F1. “Ele era o maior talento da Fórmula 3, Fórmula 2, e mostrou vislumbres de génio absoluto na Fórmula 1. Mas, de alguma forma, nunca correspondeu a essa expetativa, exceto este ano, maximizando o carro o tempo todo. Na qualificação, dir-se-ia que ele é um dos melhores de toda a grelha este ano, tem sido fantástico de ver. É claro que, por vezes, ainda há pontos de interrogação sobre o seu ritmo de corrida e a sua habilidade, mas mesmo aí, este ano, ele tem-se saído bem.”

Rosberg rejeita a noção de má sorte, argumentando que os pilotos criam as suas próprias oportunidades. Ele apontou as dificuldades de Hulkenberg contra Daniel Ricciardo na Renault como prova das suas fraquezas, contrastando-as com as dificuldades posteriores da carreira de Ricciardo. Em última análise, Rosberg acredita que Hulkenberg não correspondeu às expetativas devido a inconsistências de desempenho e oportunidades estratégicas perdidas.

“Se mostrares que és um dos melhores, vais para o carro da sorte, e ele nunca o mostrou”, explicou o piloto de 39 anos. “Além disso, ele não era o melhor socialmente. Falo de inteligência social, trabalhar com os chefes de equipa para se colocar na posição certa, porque ele queimou algumas pontes no início da sua carreira – isso era uma coisa que ele poderia ter feito melhor. E a outra coisa é que, às vezes, ele teve essas fases em que simplesmente não era bom o suficiente, como Daniel Ricciardo vencendo-o na Renault de forma justa. Vejam onde está o Daniel Ricciardo. Acontece que ele também não era o melhor”.