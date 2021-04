F1, Porque Hamilton não foi penalizado pela marcha-atrás? Porque é permitido…

Muitos estranharam o facto de Lewis Hamilton ter feito marcha atrás na sequência da sua saída de pista na Tosa. A verdade é que não quebrou qualquer regra.

Hamilton saiu de pista quando fazia uma ultrapassagem demasiado otimista para o estado da pista e depois de dar um toque nas barreiras, passou algum tempo a ‘encontrar’ a marcha atrás.

Muitos acharam perigoso aquela marcha-atrás, alguns ter-se-ão lembrado de quando Nigel Mansell recebeu a bandeira negra por ter invertido a marcha no pitlane depois de ter passado o seu lugar nas boxes, para uma troca de pneus no GP de Portugal de 1989. Ainda hoje os F1 não podem fazer marcha atrás e andar no pitlane.

Só o podem fazer empurrados.

Mas quanto a um carro em pista, não há nada nos regulamentos que impeça os monolugares de fazer marcha-atrás. O simples facto da marcha atrás existir é precisamente para a utilizar, se necessário, o que Hamilton fez.

Tem é de fazê-lo de forma segura.

Nesses momentos, o diretor de corrida, Michael Masi, ouviu as trocas de mensagens via rádio entre a equipa e o piloto e concluiu que tudo foi feito foi correto.

Hamilton foi aconselhado quanto ao tráfego, pelo que recuou em segurança. Basicamente, recuar para reentrar em pista será sempre analisado caso a caso. E o que Hamilton fez foi considerado correto.