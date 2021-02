F1: Porquê a Mercedes deve manter-se como equipa a bater?

Podemos dar-lhe muitos argumentos, mas talvez o principal tenha a ver com o facto dos regulamentos permaneceram mais ou menos os mesmos de 2020 para 2021, embora as alterações ainda sejam significativas, e principalmente porque no ano passado a Mercedes foi capaz de desenvolver o seu monolugar para a época em curso, 2020, e também para a seguinte, 2021, em paralelo.

Como se sabe, o aspeto mais importante das novas regras deste ano, um conjunto de quatro mudanças de regras aerodinâmicas que foram concebidas para evitar que os níveis de downforce aumentem este ano de 2021 e a Mercedes abordou no seu desenvolvimento na segunda metade da época de 2020, essas alterações ao implementar a sua última atualização de 2020, a meio da época em Spa, para depois se concentrar nessas alterações para 2021, na fábrica.

Esse foi o timing ideal, quando se tem uma boa almofada de desempenho, que lhe permita continuar a ser competitivo. Foi o que sucedeu com a Mercedes. Preparou 2021 desde agosto de 2020. Daí dever ser, provavelmente, a equipa mais forte na nova época, mas só o vamos saber no final dos três dias de testes no Bahrein. Se calhar, nem isso…