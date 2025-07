F1: Por que Oscar Piastri foi penalizado?

Oscar Piastri foi penalizado no Grande Prémio da Grã-Bretanha por violar o artigo 55.15 do regulamento desportivo da FIA, que proíbe travagens erráticas atrás do safety car. Os comissários consideraram que Piastri travou bruscamente, reduzindo a velocidade de 218 km/h para 52 km/h, obrigando Verstappen a desviar-se para evitar uma colisão. Apesar da discordância da McLaren e da alegação de Piastri de que a travagem foi coincidente com o desligar das luzes do safety car, os comissários mantiveram a penalização de 10 segundos.

Para se colocar as coisas em perspetiva, no Canadá a FIA rejeitou o protesto da Red Bull, que acusou George Russell de ter cometido uma infração semelhante quando seguia atrás do safety car: Russell tinha aplicado 30 psi de pressão no travão… Piastri travou o dobro!