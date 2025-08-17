F1: Pontos fortes da McLaren podem continuar em 2026

2026 é um ano de profunda mudança para a F1. As equipas preparam os monolugares com uma filosofia completamente diferente, especialmente ao nível da aerodinâmica, o que poderia implicar um começo do zero. Mas a McLaren tem esperança que possa reter algumas das caraterísticas elogiadas do atual carro.

A revolução será profunda: o efeito de solo deixará de ser a base do desempenho aerodinâmico, regressando-se a fundos planos e menor carga, compensada pelo uso de aerodinâmica ativa. Do lado mecânico, os novos motores terão uma divisão praticamente igual entre potência térmica e elétrica, aproximando o equilíbrio para 50/50.

Andrea Stella, chefe de equipa da McLaren, acredita que parte da filosofia que tornou o carro de 2025 tão competitivo poderá ser aproveitada na nova era da Fórmula 1, que arranca em 2026 com um dos maiores pacotes de mudanças técnicas da história da categoria.

Apesar de todos partirem de uma “folha em branco”, Stella vê espaço para transportar princípios universais da McLaren:

“Há fundamentos técnicos que se mantêm, independentemente do regulamento. Procurámos sempre eficiência aerodinâmica, interação com os pneus, refrigeração eficiente. Isso é universal”, afirmou em entrevista à Motorsport.com.

“Os fundamentos que nos colocam numa posição forte hoje continuam válidos”

O italiano distingue o conhecimento específico dos carros atuais — assente no efeito de solo — dos processos que permitiram à McLaren evoluir rapidamente nos últimos anos. Segundo ele, parte do know-how será inevitavelmente perdido, mas os métodos de trabalho e a forma de gerar conhecimento permanecerão como vantagem competitiva.

“Agora sabemos como perseguir a eficiência aerodinâmica nesta geração de carros, mas esse saber resulta de muitas iterações e acumulação de experiência. Parte disso é relevante para este fundo, mas o de 2026 será completamente diferente. Essa parte perde-se. No entanto, o método de gerar esse conhecimento é transferível”, explicou.

Stella conclui que, embora a McLaren entre em 2026 com bases sólidas, o novo regulamento poderá nivelar o pelotão, forçando todas as equipas a reaprender:

“Os fundamentos que nos colocam numa posição forte hoje continuam válidos. Mas haverá uma parte que se perde — e aí pode haver um nivelamento entre as equipas, independentemente de onde estavam em 2025.”