F1: Ponto em Jidá foi “uma surpresa”, mas muito importante para a Haas | AutoSport

O primeiro ponto somado na temporada por Nico Hülkenberg no Grande Prémio da Arábia Saudita, foi considerado “incrivelmente importante” para a Haas pelo chefe da equipa Ayao Komatsu, uma vez que é muito difícil para as equipas do meio do pelotão entrarem no top 10.

Além das margens muito curtas a separar as equipas do meio do pelotão, em condições normais, as 10 primeiras posições da classificação são dominadas pelos carros das 5 primeiras equipas, o que torna raro a possibilidade de equipas como a Haas poderem somar pontos.

Já Nico Hülkenberg tinha sublinhado a importância do ponto conquistado na corrida da Arábia Saudita. “É muito importante, porque as margens são muito curtas, especialmente no meio do pelotão. Até agora, parece que as cinco primeiras equipas têm uma grande vantagem sobre todas as outras. São 10 carros e não há muitas oportunidades para somar pontos”, disse o piloto alemão após a prova em Jidá.

“Temos as cinco primeiras equipas e depois lutamos com muitas outras pelo décimo lugar, um ponto, por isso tudo tem de ser perfeito”, disse Komatsu. “Todos fizeram a sua parte. Em termos operacionais, como equipa de corrida, esteve perto da perfeição”.

Admitindo que alcançar o décimo posto foi “uma surpresa”, Komatsu sublinhou que “o carro estava melhor do que no ano passado, mas conseguimos ver que o delta do tempo por volta muda consoante a pista. Sabíamos que o nosso melhor tempo aqui [Arábia Saudita] na qualificação teria sido cerca de 12º, enquanto que no Barém chegamos ao Q3. Em corrida tínhamos um carro forte”.

Depois do resultado positivo, Komatsu realçou que é preciso esperar para “completar as quatro primeiras corridas” para perceber o que vale o Haas VF-24 em comparação com a concorrência. No entanto, em duas pistas diferentes como são as do Barém e da Arábia Saudita, o responsável da Haas está satisfeitos com o desempenho alcançado.