F1: Ponto de viragem para a Ferrari? Teste em Mugello pode definir resto da época

A Ferrari trabalha arduamente para encontrar soluções que tragam mais performance ao monolugar de 2025. E uma dessas soluções vai ser colocada à prova em breve.

A Ferrari testará uma tão esperada atualização da suspensão traseira do seu SF-25 em Mugello esta semana, durante um dia de filmagem de 200 km, antes do Grande Prémio da Bélgica. Charles Leclerc e Lewis Hamilton participarão do teste. A atualização, que inclui um braço superior dianteiro redesenhado e um novo ponto de fixação da caixa de câmbio, segue as recentes melhorias no piso estreadas na Áustria.

Os testes iniciais no simulador têm sido promissores, e a sessão em Mugello ajudará a confirmar se as mudanças proporcionam o ganho de desempenho esperado — estimado em cerca de um décimo de segundo por volta. Se for bem-sucedida, a atualização poderá melhorar a afinação em piso molhado e ajudar a Ferrari a melhorar as suas performances.