F1: Poderá Sebastian Vettel substituir Lance Stroll? | AutoSport

A situação de Lance Stroll continua envolta em grande secretismo. Sabe-se que o piloto canadiano se magoou ao andar de bicicleta e oficialmente não há mais uma palavra sobre o assunto. Resta agora saber quem poderá substituir Stroll e o nome Sebastian Vettel começou a ser referido.

Apesar de não se saber ao certo a extensão das lesões, os rumores dizem que Stroll terá fraturado um pulso e ontem durante a transmissão do terceiro dia de testes, Will Buxton referiu um rumor de que Stroll terá visitado em Barcelona o cirurgião que tratou Marc Márquez. Não se sabe se a lesão é recuperável a tempo da corrida, ou sequer se Stroll foi ou não operado. O que é certo é que uma lesão no pulso poderá afastar Stroll do arranque da competição. E, como tal, os nomes dos substitutos sucedem-se. A Aston tem dois pilotos de reserva, Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne. O belga seria a primeira opção pela sua experiência, mas esteve na Cidade do Cabo a correr pela DS Penske neste fim de semana, e não participou nos testes do Bahrein. Drugovich assumiu o lugar, mas não é certo que seja ele a primeira opção. E, no último dia de testes, outro nome surgiu: Sebastian Vettel.

O alemão retirou-se da F1, mas seria um substituto de alto gabarito. A probabilidade de Vettel aceitar um regresso temporário não parece elevada, até porque o alemão não deverá ter feito uma preparação digna desse nome no inverno, mas Mike Krack não descartou o Tetracampeão da lista:

“O Plano B temos de decidir, temos alguns Planos B, temos de decidir o Plano B quando o Plano A não for hipótese”, disse ele à ESPN. “O Plano B já dissemos, vamos falar sobre ele na próxima semana.”

“Não vos vou dizer [se Vettel mostrou interesse]. Mas não se esqueçam de uma coisa, ele tinha em mente um plano muito, muito completo para a sua saída do desporto. E penso que isto também é algo que tem de ser respeitado. Vamos ver”.