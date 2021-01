F1: Poderá a Aston Martin fazer uma surpresa em 2021?

Em 2020, a Racing Point teve a melhor temporada desde que Lawrence Stroll e o seu consórcio adquiriram a antiga Force India, em 2018. Foram quatro pódios, uma vitória, e a quarta posição no Campeonato de Construtores.

Para 2021, a equipa mantém Lance Stroll, mas traz o quatro vezes campeão do mundo Sebastian Vettel. Para além disso, a Racing Point deixa de ser a nomeação, passando a Aston Martin. A equipa mantêm-se portanto a mesma, mas a chegada de um quatro vezes campeão do mundo pode mudar algo.

Para Mark Hughes, em declarações ao motorsportmagazine, a equipa britânica pode fazer algo mais em 2021: “Em 2020, eles eram o terceiro carro mais rápido, atrás dos Mercedes e da Red Bull Racing. Em 2021, o ‘Mercedes cor-de-rosa’ será o ‘Mercedes verde’ e eles podem trazer as peças que fizeram sucesso no Mercedes de 2020. Isso vai ajudar muito. Não existem mudanças dramáticas. As mesmas pessoas continuam a desenvolver o carro”.

Quanto à contratação de Sebastian Vettel, em vez da continuidade de Sergio Pérez, que em 2021 corre na Red Bull Racing, Hughes explicou que o monolugar britânico pode ser melhor para o piloto alemão.

“O Sebastian Vettel não esteve bem nos últimos anos, mas o carro da Aston Martin será melhor para ele”, explicou Hughes ao motorsportmagazine.

“No final, isto tudo também depende do progresso da Red Bull-Honda e da Ferrari, que tem um novo motor. De resto, penso que a Aston Martin pode mesmo ter uma chance realista de ficar apenas atrás dos Mercedes”, concluiu Hughes.