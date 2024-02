F1: Podemos ver um dia Max Verstappen na Ferrari? | AutoSport

As coisas na Red Bull têm o potencial para se tornarem problemáticas, com tudo o que está a suceder em volta de Christian Horner e nos efeitos que isso pode ter na equipa, a vários níveis, pelo que num contexto em que as coisas deixem de ser o que têm sido na Red Bull Racing – e não há nada neste momento que indique que possa haver quebra de rendimento na pista, será sempre algo a ver-se nos próximos meses – mas num cenário em que as coisas se tornem complicadas na Red Bull já há quem veja a possibilidade de Max Verstappen poder fazer a mesma coisa que Hamilton, ir para a Ferrari.

Claro que, depois do que se tem visto em pista nestes últimos anos, é fortemente improvável que Max Verstappen pudesse pensar nisso a curto ou mesmo médio prazo, mas se as coisas deixarem de ser o que têm sido, pode acontecer.

Muitos outros nomes fortes o fizeram no passado. Por exemplo Gaetan Vigneron, o comentador de F1 de longa data da emissora belga RTBF é de opinião que “a Ferrari é uma marca atrativa que faz toda a gente sonhar. (Ayrton) Senna, o ídolo de Hamilton, queria terminar a sua carreira na Ferrari. (Michael) Schumacher fê-lo e foi campeão. (Fernando) Alonso e (Sebastian) Vettel tentaram e falharam. Se Hamilton conseguir conquistar o seu oitavo título mundial com a Ferrari, poderá ser o maior de todos os tempos. A marca italiana é tão atraente que eu não ficaria surpreendido se um dia nos dissessem que Max Verstappen vai para a Ferrari”, disse. Verstappen terá 31 anos quando o seu atual contrato com a Red Bull terminar no final de 2028.