F1 pode ter dois ‘rookies’ na grelha em 2025 | AutoSport

A época de 2024 é uma novidade absoluta em termos da não existência de ‘rookies’ na grelha, mas no próximo ano essa questão pode ser bem diferente. Após críticas à ausência de estreantes em tempo integral no plantel em 2024, a Fórmula 1 pode ver dois novos pilotos em ação no próximo ano.

Um deles poderá ser Kimi Antonelli, possivelmente a segunda opção de Toto Wolff, depois de Max Verstappen, para substituir Lewis Hamilton na Mercedes. Wolff, quando indagado em Melbourne, expressou confiança na estreia iminente de Antonelli na F1, mas sem confirmar sua chegada à equipa.

Rumores sugerem que Antonelli pode assumir o lugar de Logan Sargeant na Williams, equipa agora liderada por James Vowles, ex-braço direito de Wolff. Vowles observou que o progresso de Sargeant nesta temporada é determinante para as suas futuras tomadas de decisão.

Quanto aos rumores sobre Antonelli na Williams, Vowles destacou a importância de investir na juventude, embora a equipa tenha seus próprios talentos juniores, indicando que a chegada de Antonelli não é garantida na Williams.

O outro possível estreante em 2025 é Oliver Bearman, piloto de 18 anos da Ferrari e companheiro de equipe de Antonelli na Prema, principal equipa da Fórmula 2. Bearman impressionou ao substituir Carlos Sainz na Arábia Saudita e agora está associado à Haas, equipa que usa o motor Ferrari, para a próxima temporada. Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, os atuais pilotos da Haas, falaram sobre os rumores de Bearman, destacando a dinâmica da equipa e a importância de pilotos experientes, embora reconheçam que essas decisões estão fora de seu controle.

Frederic Vasseur, chefe da Ferrari, ecoou a cautela, insistindo que é cedo para prever o futuro de Bearman na F1 e enfatizou a importância de Bearman se focar no seu desempenho na F2, deixando as conclusões para depois do término do campeonato.”