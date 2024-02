F1: Pode ser complicado Lewis Hamilton “levar” Peter Bonnington para a Ferrari | AutoSport

A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari levou à especulação de poderem existir mais saídas da Mercedes, principalmente de elementos de confiança do piloto britânico para enfrentar o novo desafio. Peter Bonnington, engenheiro de corrida do piloto na Mercedes, foi muito falado, mas será complicado levá-lo para a equipa italiana.

Toto Wolff reconheceu que as discussões sobre a potencial mudança de Bonnington terão lugar nos próximos meses. No entanto, não se sabe se ‘Bono’ está pronto para mudar sua vida para Itália, sendo esta uma das maiores dificuldades da Ferrari conseguir atrair mais técnicos para a sua equipa, como aconteceu, por exemplo, com Adrian Newey. A única coisa que Wolff revelou, foi que no telefonema que serviu para informar o engenheiro, este perguntou se era o dia 1 de abril, o dia das mentiras.

O mais complicado neste processo, caso o engenheiro esteja disposto a seguir Hamilton, é que Bonnington teria que ficar com a Mercedes até a última corrida desta temporada em Abu Dhabi, no dia 8 de dezembro, assim como o piloto britânico. Mas para estar disponível a trabalhar com a Ferrari no início da temporada de 2025, as equipas teriam de chegar a um acordo para o engenheiro servir uma licença muito curta. Uma vez que é um elemento num nível muito alto dentro da Mercedes, tendo conhecimento de muitas informações sobre o desenvolvimento, isso parece difícil de acontecer.

Ainda assim, Hamilton poderá encontrar algumas caras conhecidas, além de Frédéric Vasseur. Jock Clear é responsável da Ferrari Driver Academy, tendo trabalhado ainda com o britânico na equipa de Brackley, enquanto o antigo responsável de desempenho da Mercedes, Löic Serra, irá começar a trabalhar na equipa italiana no próximo ano.

Foto: Steve Etherington/Mercedes