F1, Pode Sebastian Vettel substituir Hamilton? Toto Wolff responde: “tomou a decisão de não voltar a correr” | AutoSport

Toto Wolff garante manter um contacto regular com Sebastian Vettel desde a sua ‘reforma’ da Fórmula 1, mas o responsável da Mercedes também coloca de lado a possibilidade do alemão voltar para substituir Lewis Hamilton, uma teoria avançada com a saída do britânico da equipa.

Ainda não havia confirmação oficial para a saída de Lewis Hamilton da Mercedes e entrada na Ferrari em 2025 e já tinham surgido algumas teorias sobre o piloto que pode substituir o britânico em Brackley. Alexander Albon e Valtteri Bottas foram alguns dos nomes avançados como opção, mas um possível regresso de Sebastian Vettel também correu como possibilidade nas redes sociais.

Sobre esta possibilidade, Toto Wolff respondeu que “ele tomou a decisão de não voltar a correr”, acrescentando que mantém diálogo regular com Vettel. “Também falámos ontem [quinta-feira], mas não se tratou de poder pilotar para nós no futuro”.

As palavras de Helmut Marko em setembro passado, quando disse que pensava que Vettel ainda poderia equacionar um regresso às pistas, terão desencadeado esta teoria do regresso do alemão à F1 pela Mercedes.