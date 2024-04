F1: Pode Pierre Gasly ser opção para a Williams?

Durante o último episódio do ‘podcast’ da Sky, Croft disse que “[Esteban] Ocon ou [Pierre] Gasly — ou ambos — vão ter de abandonar Alpine. Gasly poderá ir para a Williams. Tenho a certeza que está em negociações com a Williams para conduzir ao lado de Alex Albon. Isso liberta um espaço, mas eles [Alpine] também têm Jack Doohan à espera, que está muito acostumado nessa equipa. Haas? Não. Penso que será Kevin Magnussen e Ollie Bearman.”

A especulação sobre o mercado de pilotos de continua a intensificar-se, com novos relatos a surgirem quase diariamente. Conforme demos conta antes, Nico Hülkenberg pode estar prestes a fechar contrato com a Sauber e Audi para a época de 2025.

