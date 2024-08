F1: Pode Lando Norris lutar pelo título de campeão? (Sondagem)

Lando Norris começou a segunda parte da época de uma forma estupenda. Um triunfo imperial deixando Max Verstappen a 22 segundos, mesmos depois de ter perdido a primeira posição na largada. Da volta 18, quando Norris passou Verstappen, até ao fim, o #4 da McLaren foi constantemente ganhando tempo e ainda foi a tempo de fazer a melhor volta.

Uma exibição tremenda da McLaren, num fim de semana em que a equipa implementou melhorias no seu monolugar. A maioria das equipas tem enfrentado dificuldades na colocação de melhorias nos seus carros, mas a McLaren já não falha uma melhoria há mais de duas épocas. Cada vez que a McLaren trouxe melhorias, o carro respondeu positivamente e os resultados foram visíveis. A luta pelo título de construtores está completamente em aberto, com apenas 30 pontos a separar a líder Red Bull da McLaren. Mas há quem defenda que apesar das distâncias, o título de pilotos não está decidido.

Assim, e com nove corridas até ao fim do ano, Norris agarra-se ao sonho do título, com a McLaren a inspirar-se… na Red Bull e em Sebastian Vettel, que foi campeão em 2013 com nove triunfos consecutivos. São 70 pontos de diferença entre Verstappen e Norris. Se Lando Norris vencer todas as corridas e Verstappen for segundo, Verstappen conseguiria ainda ser campeão por sete pontos. Mas 2024 tem sido recheado de surpresas, com a Mercedes e a Ferrari também a mostrarem-se competitivas, embora de forma menos regular.

O resto da temporada promete, mas surge a questão: será Lando Norris capaz de lutar pelo título? Terá o britânico o estofo para levar a melhor sobre o neerlandês? Será a McLaren capaz de evitar os erros que tem cometido até agora? Está Max Verstappen em perigo de ver escapar o quarto campeonato? O leitor tem a palavra.