F1: Pode George Russell ganhar na sua estreia na Mercedes?

George Russell, substituto de Lewis Hamilton no GP de Sakhir de F1, ficou apenas a 0,026s de Valtteri Bottas, que fez a pole position, na qualificação. Será que o jovem inglês pode vencer? “Se me tivessem dito há quatro dias que me iria qualificar em segundo este fim-de-semana, teria pensado que estavam malucos” começou por dizer Russell.

Apesar de ter tentado colocar a sua performance de qualificação em perspetiva, o jovem piloto britânico admite ter ficado com azia por ter falhado a pole position por uma margem tão curta, face a Valtteri Bottas, mas o que esse desempenho fez, foi aumentar ainda mais as expetativas, colocando-o como possível vencedor da corrida de hoje juntamente com Bottas e Max Verstappen.

Os três ficaram cobertos por apenas 0,056s na qualificação, mas é provável que a corrida seja uma história bem diferente para Russell, que teve até aqui tão pouco tempo de preparação.

O jovem Williams admite que está mais confortável a rodar depressa numa só volta, mas quando precisa da suavidade e experiência para saber como reagir ao longo de uma distância de corrida, é lógico que Bottas tem a “escola toda” e Russell nem por isso. O pódio é mais do que exequível, muito se resumirá à primeira volta, por isso é justo dizer que Russell é um ‘outsider’ para a vitória mas possível no pódio. Vamos ver…