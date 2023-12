F1: Pode Felipe Massa ser bem-sucedido no seu processo relativo ao crashgate? Jean Todt acredita que sim | AutoSport

Felipe Massa está neste momento com um processo contra a FIA e a F1, relativo ao campeonato de 2008, afetado pelo crashgate. Os advogados do piloto brasileiro terão enviado uma carta no dia 15 de agosto a Stefano Domenicali e a Mohammed ben Sulayem, diretor-executivo da Fórmula 1 e Presidente da FIA, respetivamente, onde dão conta que irão dar início a uma ação em tribunal para exigir o pagamento de uma compensação por irregularidades no título de pilotos do mundial de 2008. Jean Todt, ex-presidente da FIA acredita que o brasileiro pode ser bem-sucedido.

A equipa de advogados de Massa já tinha mostrado otimismo sobre o potencial desfecho deste processo, e Jean Todt parece ser da mesma opinião. Em declarações recentes, Todt lavou as mãos de todo o processo, que aconteceu antes de ele assumir a presidência da FIA e afirmou que o facto de a FIA conhecer o que se passou no crashgate pode ajudar a causa do piloto brasileiro:

“De acordo com Bernie Ecclestone, Max Mosley, o meu antecessor, e Charlie Whiting, que era o diretor de corrida da Fórmula 1 na altura, estavam a par do escândalo desde o início”, disse Todt, ao diário desportivo francês L’Equipe.”Não fui informado sobre isso. Mas o facto completamente novo, se for verdade e puder ser verificado, é que o órgão regulador que dirige o campeonato sabia disso. A regra na FIA sempre foi que os resultados do campeonato do mundo devem ser ratificados antes de 31 de dezembro e então nunca os retiramos. Mas no caso de Singapura 2008, os factos só foram revelados um ano mais tarde e as sanções impostas pela FIA antes da minha chegada foram anuladas pelo tribunal de Paris, Descobrir que a federação sabia a verdade antes deste famoso 31 de dezembro pode mudar as coisas.”