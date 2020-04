Fórmula 1: Motores ‘congelados’ para garantir redução de custos

A pandemia coronavírus (COVID-19) está a ter um impacto económico muito grande no mundo, e a Fórmula 1 não escapa. Com isto, o desporto pode vir a ter de tomar medidas mais drásticas de forma a tentar reduzir ainda mais os custos. Uma dessas medidas pode vir a ser a de parar por completo o desenvolvimento das unidades motrizes atuais.

Já sabemos que as equipas, a Fórmula 1 e a FIA atrasaram a entrada da nova regulamentação para 2022, mas as discussões ainda estão longe de acabar.

Para além desta medida, também se discute a redução do atual teto orçamental que entra em vigor em 2021. Na mesa está um decréscimo de cerca de 23.5 milhões de euros, mas que se teme só afetar as três equipas grandes e não ser o suficiente para o resto do pelotão. Outra possibilidade é a de congelar o desenvolvimento da unidade de potência, cortando assim nos custos de R&D (research and development).

Nesta momento, as reuniões continuam a decorrer, com vista a garantir decisões que ajudem todas as equipas.