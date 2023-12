F1: Pode comprar o fato com que Lewis Hamilton venceu a primeira corrida… mas vai ser caro | AutoSport

É um dos fatos de competição que fica para a história. O fato que Lewis Hamilton usou no GP do Canadá de 2007 aos comandos do MP4/22, pode ser seu… se tiver dinheiro para o leilão que decorre.

A Sothebys está a leiloar o fato do heptacampeão que, com apenas 22 anos, já tinha causado dado nas vistas na sua época de estreia. O jovem piloto do programa da McLaren, que se tinha destacado nas categorias de acesso à F1, foi ao pódio na sua primeira corrida e na sua sexta prova na F1 venceu.

Hamilton conseguiu a primeira pole na F1 no Circuito Gilles Villeneuve e no arranque, Hamilton conseguiu manter a liderança. A corrida foi atribulada, com períodos de Safety Car, mas no final das 70 voltas, Hamilton carimbou o primeiro triunfo da sua carreira (que já conta com 103), com Nick Heidfeld e Alexander Wurz como companheiros de pódio.

O fato já teve 36 licitações e o valor está agora nos 120 mil dólares. O leilão termina hoje.

Foto: Sothebys