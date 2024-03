F1: Pode Carlos Sainz regressar à Red Bull? | AutoSport

Christian Horner, chefe da equipa Red Bull, sugere que Carlos Sainz pode regressar a Milton Keynes, palavras que desencadearam uma série de especulações sobre o futuro do piloto espanhol na Fórmula 1. Desde sua ascensão como parte do programa Red Bull Junior até sua passagem por equipas como a Toro Rosso, Renault e McLaren, Sainz deixou sua marca nas pistas com uma história repleta de reviravoltas e prestações quase sempre em crescendo. Nunca foi dado como uma potencial super-estrela, mas quase sempre produziu a um nível muito alto e com a sua atual experiência acumulada, já começa a ser visto com outros olhos e poucos se admiravam se até na Ferrari alguém já pondere se terão dado o melhor passo ao prescindir de Sainz por troca com Lewis Hamilton.

Com o seu desempenho impressionante no Grande Prémio da Austrália, Sainz ressuscitou discussões sobre seu possível regresso à família Red Bull, enquanto Horner ‘pisca o olho’ ao piloto é considerado como uma espécie de ‘nêmesis’ para a Red Bull, ou seja, um dos seus adversários mais fortes e persistente.

Com o mercado de pilotos a permanecer agitado, com especulações sobre Sergio Perez e até mesmo Max Verstappen, o futuro de Carlos Sainz permanece envolto em mistério, e totalmente em aberto, mas uma coisa é certa, o espanhol está pronto para enfrentar qualquer desafio que o possa aguardar e estas suas prestações abrem-lhe cada vez mais portas. começou por se falar na Audi, neste momento já se vai na Mercedes e na Red Bull. Alguma coisa Sainz deve estar a fazer bem…

“Carlos (Sainz) é como nosso nêmesis”, brinca Christian Horner, referindo-se não apenas à vitória em Melbourne, mas também ao fato de que Sainz foi o único não-piloto da Red Bull a vencer na última temporada. “Com um desempenho como esse, todas as possibilidades estão em jogo”, disse Horner, abrindo a porta para um possível regresso.

A Silly Season deste ano deverá ser das mais interessantes dos últimos anos, e a primeira grande ‘jogada’ deu-se logo antes de começar a época com a confirmação de Lewis Hamilton na Ferrari…no lugar de Carlos Sainz…