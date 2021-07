F1: Pode a Williams “apanhar” as equipas do meio da tabela? | AutoSport

Pode parecer uma pergunta com resposta fácil, no entanto o rendimento retirado na qualificação, principalmente por George Russell, podem fazer antever um resultado excelente – tendo em conta os últimos anos agrestes porque passou a equipa – em traçados onde seja mais difícil de ultrapassar, como por exemplo, Hungaroring ou em provas onde se realizem as Sprint de qualificação.

Em Silverstone, não fosse a penalização por ter atirado Carlos Sainz na volta 1 da sprint de qualificação, Russell poderia ter largado mais acima na grelha. A corrida dos dois Williams não foi especialmente produtiva, mas Dave Robson (o líder do departamento de performance da equipa), ficou algo desapontado por não terem conseguido ficar à frente dos Alpha Tauri, afirmando que a paragem da corrida deu alguma vantagem aos seus carros.

“O Safety Car e a suspensão precoce da corrida, tornou-a mais fácil para a paragem única do que poderia ter sido, e tornou-se numa corrida de ataque equilibrado e gestão de pneus. Foi uma pena que não tenhamos sido capazes de vencer os carros da Alpha Tauri, depois de os termos superado na sexta-feira, mas isto são corridas, e eles são uma equipa forte. Podemos tirar muitos pontos positivos deste fim-de-semana e apreciamos o formato diferente”.

Já Jody Egginton, diretor técnico da Alpha Tauri, deixou bem vincado as dificuldades sentidas no fim de semana do Grande Prémio britânico.

“O ritmo do carro não esteve onde esperávamos que estivesse até à corrida. A nossa qualificação esteve abaixo das nossas expectativas e depois na Sprint houve muito tráfego, pelo que não pudemos fazer qualquer progresso. Na corrida, conseguimos utilizar a estratégia para prolongar a nossa primeira etapa com médios, o que funcionou bastante bem e nos permitiu ultrapassar alguns concorrentes com ambos os carros. Isto permitiu-nos estar numa boa posição para lutar pelos pontos com Pierre e depois chegar com o Yuki. (…) Conseguimos recuperar algumas das nossas perdas, mas a nossa expectativa era que hoje podíamos estar a terminar no 8º lugar, pelo que continua a ser bastante decepcionante”.

Pode ser, que numa corrida mais complicada para a concorrência, uma boa qualificação aliada a uma estratégia sólida, a Williams possa pontuar. Falta apenas que chegue lá com os dois pilotos, algo que no “seu” campeonato, a Alfa Romeo consegue fazer melhor. Russell precisa que Nicholas Latifi dê um passo em frente e possam os dois ajudar a equipa a subir na tabela classificativa.