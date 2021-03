F1 planeia os primeiros testes em HDR já em 2021, 4K UHD vai passar à história…

Já não era sem tempo. Para quem destaca a qualidade de imagem e som, quer seja em filmes ou desporto, a simples possibilidade dos adeptos de Fórmula 1 poderem passar a ver emissões em HDR já este ano, é algo que muitos só perceberão quando virem as imagens numa boa TV, pela primeira vez.

É mesmo “outro nível”, sendo claramente a “próxima etapa” da cobertura televisiva da Fórmula 1. E a F1 planeia os seus primeiros testes de emissão televisiva em HDR em 2021.

O HDR (Imagem de Alta Gama Dinâmica, ou High Dynamic Range imaging) tem vindo a tornar-se cada vez mais presente nas emissões desportivas nos últimos 12 meses, oferecendo a mais alta qualidade de imagem televisiva em ecrãs tradicionais, bem como em smartphones e tablets.

A diferença é mesmo grande.

No lançamento da versão atualizada da F1 TV, o diretor de direitos de media da F1, Ian Holmes identificou a HDR como sendo o próximo grande avanço para a tecnologia de transmissão da disciplina.

Enquanto a atual 4K UHD oferece uma alta qualidade de imagem utilizando mais pixels no ecrã, o HDR cria ainda uma melhor qualidade desses pixels, e é mais perceptível em ecrãs pequenos em comparação com 4K. Não tenha a mais pequena dúvida. Será um passo enorme. É verdade que ainda pouca gente tem acesso a ela, mas isso está a mudar a cada dia que passa…