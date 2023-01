F1: Piso de Miami será repavimentado e paddock passa para o Estádio, mas traçado mantém-se | AutoSport

O primeiro Grande Prémio de Miami realizado junto ao Hard Rock Stadium foi alvo de algumas críticas depois de dois acidentes na mesma zona. Além da colocação de uma chicane no local dos acidentes ter sido também alvo de alguma contestação, não permitindo qualquer manobra naquela secção da nova pista. Apesar de em setembro passado Tyler Epp, presidente do GP de Miami, ter admitido “melhorar o circuito em determinados locais”, o traçado vai manter-se igual, sofrendo obras de repavimentação em algumas zonas. Outra alteração para a segunda edição do GP de Miami é a expansão da área do paddock, neste caso o ‘Team Village’, para dentro do estádio dos Miami Dolphins.

A zona da pista entre as curvas 14 e 15, onde Esteban Ocon e Carlos Sainz tiveram os seus acidentes nos treinos do GP de 2022, é impossível colocar dois carros lado a lado numa espécie de chicane com um ângulo extremamente apertado. Os promotores locais deixaram no ar a possibilidade do traçado sofrer modificações tendo em conta o feedback de todas as partes, mas isso não vai acontecer para já.

“O objetivo que estabelecemos era ter grandes corridas, muitas ultrapassagens, lutas lado a lado, […] mas havia partes do traçado onde havia apenas uma linha onde deveria ter havido a possibilidade de ultrapassar, e por isso não ficámos contentes com isso”, avançou Tom Garfinkel, responsável operacional do GP de Miami à Racer. “Vamos avançar com o investimento e as despesas para repavimentar num esforço para o conseguir esse objetivo. Correu suficientemente bem, de acordo com as equipas e os pilotos, mas queremos que seja tão bom quanto possível, por isso vamos repavimentar”.

O mesmo elemento da equipa responsável pelo Grande Prémio adiantou que a alteração da chicane, construída por razões de segurança, não recebeu uma opinião favorável de todos os protagonistas da F1. “Falámos com todos os diretores de equipa, os pilotos, a Fórmula 1 e a FIA e houve opiniões diferentes sobre a chicane. Alguns dos pilotos não gostaram, alguns deles acharam que estava bem, e em toda a grelha foi o mesmo feedback. Alguns gostaram, outros não, alguns não se importaram”.

Assim sendo, a maior mudança ocorrerá com o ‘Team Village’ que passará a estar localizado no campo dentro do estádio, alojando os ‘hospitality’ de cada uma das 10 equipas, libertando espaço no paddock exterior. Para além do paddock e da repavimentação, um novo edifício do Paddock Club, de três andares e permanente, vai ser construído com capacidade para albergar mais de 6.000 convidados.