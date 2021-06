F1: Pirelli varia escolha para jornada dupla em Red Bull Ring | AutoSport

A Pirelli irá levar duas seleções de pneus para a jornada dupla na Áustria, a fim de promover variabilidade de estratégias para as duas provas que terão como palco o traçado de Red Bull Ring.

A Pirelli fez duas seleções separadas de pneus para a mesma pista (como foi também o caso no ano passado em Silverstone). Para a primeira corrida no Red Bull Ring teremos os C2 como pneus duros, C3 serão os médios, e C4 serão os macios. Na segunda corrida realizada no fim de semana seguinte, a seleção irá contar com borrachas mais macias com o C3 a ser o pneu duro, o C4 o médio e o C5 o mais macio, a combinação mais suave da gama Pirelli.

A curta volta de 4,3 quilómetros e 10 curvas significa que o tráfego é frequentemente um problema, e este é um fator quando se trata de corrida e especialmente para a estratégia de qualificação. Devido à volta curta e fluida, as janelas de desempenho entre os compostos tendem a ser bastante pequenas. A maioria das curvas são à direita, mas as duas curvas mais exigentes são à esquerda: o que significa que os pneus as enfrentam com pouca temperatura.

Red Bull Ring tem sido, habitualmente, uma corrida de apenas uma paragem nas boxes, mas a seleção dos pneus mais macios para a segunda corrida poderá obrigar as equipas a ter de optar por duas paragens, o que tornará o desafio estratégico maior.

Mario Isola, chefe da Pirelli – “Uma vez mais, depois do ano passado, a Áustria acolhe uma jornada dupla, o que significa que as equipas têm muitos dados sobre esta pista e experiência recente de como lidar com os seus desafios e táticas particulares. No entanto, ter duas seleções diferentes de pneus é uma estreia para o Red Bull Ring, pelo que vai ser interessante ver como as equipas se adaptam com os pneus C5 mais macios para o segundo fim-de-semana de corrida – e como a nova seleção influência a estratégia para criar diferentes oportunidades em comparação com a primeira prova”.