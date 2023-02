F1: Pirelli vai testar novos compostos no México e no Japão | AutoSport

À semelhança do que aconteceu em 2022, a Pirelli foi autorizada a agendar dois testes aos compostos de pneus protótipos que poderão ser usados na época de 2024 durante os treinos livres 1 do Grande Prémio do Japão e do México, com a adição de 30 minutos aos 60 normais das sessões e as equipas obrigadas a rodar nos seus carros o composto experimental fornecido pelos italianos.

Mario Isola, responsável da Pirelli, confirmou que realizariam mais dois testes em 2023. “Os testes durante os eventos serão no México e no Japão, com o mesmo formato que vimos no ano passado”, disse Isola. “É uma boa oportunidade para finalizar os compostos”.

A Pirelli conduzirá também um extenso programa de testes de pneus durante toda a época com equipas. “Temos todas as equipas envolvidas e temos um total de 35 dias”, explicou Isola.