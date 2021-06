F1: Pirelli vai testar novo composto na próxima semana | AutoSport

A Pirelli, com a concordância da FIA, Fórmula 1 e equipas, irá testar um novo composto de pneus exclusivamente para o eixo traseiro dos monolugares, no treino livre do Grande Prémio da Áustria na sexta-feira, 2 de Julho.

O teste servirá para avaliar a sua eficácia e para melhorar ainda mais a robustez dos pneus. Esta decisão foi tomada para além da directiva técnica recentemente emitida e dos últimos parâmetros prescritos pela Pirelli, tendo em conta o facto de não ser atualmente possível monitorizar as condições de funcionamento em tempo real. Este continuará a ser o caso até ao próximo ano, quando os sensores padrão do Sistema de Monitorização da Pressão dos Pneus (TPMS) serão introduzidos nos carros de todas as equipas.

Na próxima sexta-feira, cada piloto terá dois conjuntos destes novos pneus disponíveis para utilização durante qualquer sessão de treino livre. Se o teste for bem sucedido, a nova especificação traseira será introduzida a partir do Grande Prémio da Grã-Bretanha, substituindo a especificação atual. A nova construção traseira incorpora alguns elementos que foram desenvolvidos para utilização nos últimos pneus de 18 polegadas de Fórmula 1 a partir de 2022.

Com esta nova estrutura, a Pirelli fornece um pneu que diz poder garantir níveis ainda maiores de integridade sob as condições extremas que podem ser geradas pelos carros.