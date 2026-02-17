F1: Pirelli vai tentar testar pneus de chuva… no Bahrein

A Pirelli prepara um teste invulgar de pneus de chuva em pleno deserto do Bahrein, procurando melhorar o composto para piso molhado da Fórmula 1. E se o Bahrein foi e escolhido por diversos fatores, a probabilidade elevada de boas condições foi uma das que certamente esteve em cima da mesa. Assim, vai ser preciso recorrer a um truque para molhar a pista.

O ensaio será realizado através de um sistema de aspersão artificial que permitirá molhar toda a pista de forma controlada. O objetivo é reduzir a diferença de rendimento entre pneus intermédios e de chuva extrema, já que estes últimos são pouco utilizados em corrida por serem demasiado específicos para condições muito severas. A marca italiana pretende torná-los uma opção estratégica mais frequente e não apenas um recurso de emergência.

Ao testar num traçado de elevada degradação, a Pirelli espera obter dados raros e relevantes para o desenvolvimento futuro, numa tentativa de tornar a transição entre compostos mais equilibrada.

“Estamos a tentar organizar um teste de chuva aqui no Bahrein. Se conseguirmos molhar todo o circuito, teremos uma oportunidade única num asfalto muito exigente”, afirmou Mario Isola aos jornalistas. “O objetivo é reduzir o tempo de cruzamento entre o pneu de chuva e o intermédio para o tornar mais utilizável em corrida. O risco é garantir um nível de água consistente, porque a irregularidade pode ser mais determinante do que a diferença entre protótipos”, concluiu Mario Isola.