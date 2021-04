F1: Pirelli testou rodas de 18” com a Alpine e Ferrari no Bahrein

Depois do GP do Bahrein a Pirelli ficou no circuito para trabalhar com a Ferrari e com a Alpine nos novos pneus com jantes de 18 polegadas previstos para o próximo ano. As apreciações ao trabalho ficaram “dentro de casa”, sendo que o segundo teste com pneus para jantes de 18 polegadas juntou Carlos Sainz, Charles Leclerc, Fernando Alonso e Esteban Ocon. Para já, o que se pode dizer é que os carros ficam com muito bom aspeto.